Пентагон прижал союзников. Теперь Европа будет платить за себя сама

Момент, которого многие европейские лидеры ждали с нервным нетерпением, наступил вчера вечером, когда заместитель военного министра США Элбридж Колби объявил, что США, наконец-то, проведут обещанный обзор своего военного присутствия в рамках пересмотра обязательств перед НАТО.