Пентагон прижал союзников. Теперь Европа будет платить за себя сама

Момент, которого многие европейские лидеры ждали с нервным нетерпением, наступил вчера вечером, когда заместитель военного министра США Элбридж Колби объявил, что США, наконец-то, проведут обещанный обзор своего военного присутствия в рамках пересмотра обязательств перед НАТО.
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