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Новости Омска

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В Омской области стали реже забирать сирот из детдомов

В Омской области стали реже забирать сирот из детдомов. По данным омских ЗАГСов, в 2024 году в регионе усыновили или удочерили только 139 детей.

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