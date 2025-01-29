В Омской области стали реже забирать сирот из детдомов. По данным омских ЗАГСов, в 2024 году в регионе усыновили или удочерили только 139 детей.
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В Омской области стали реже забирать сирот из детдомов. По данным омских ЗАГСов, в 2024 году в регионе усыновили или удочерили только 139 детей.