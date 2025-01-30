Фигуристка Инна Волянская также могла находиться на борту разбившегося самолета в Вашингтоне

Она известна по выступлениям в парном катании с Валерием Спиридоновым В разбившемся в Вашингтоне самолете, который столкнулся с вертолетом, находилась советская фигуристка Инна Волянская, сообщает «Матч ТВ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии