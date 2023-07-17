Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате теракта погибли два человека

ЛЧ

Леонид Чижов

Досовещались уже. Никак не можем решить: надо ли бомбить мосты на украине или не надо, сумеем в них попасть или не сумеем, хватит ли у нас средств (ракет, бомб) или не хватит и т.д. и т.п. А по тем мостам идут эшелоны с военной техникой и боеприпасами и на фронте гибнут наши парни. Но кому то нужно, чтобы было именно так