Сотрудники ДПС на выезде из Симферополя предупреждают водителей о том, что движение по Крымскому мосту закрыто.
Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате теракта погибли два человека
Комментарии
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Владимир Алтайцев
уже полтора года всё анализируют, а люди гибнут в Донбассе, в Белгородчине.Сколько можно заниматься онанизмом-анализом?
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6 час.
Владимир Михальков
Причём тут Азовское море если атаковали с Чёрного? Это были переделанные в беспилотники скутера начинённые взрывчаткой их можно было запустить с корабля!
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2 час.
ЛЧ
Леонид Чижов
Досовещались уже. Никак не можем решить: надо ли бомбить мосты на украине или не надо, сумеем в них попасть или не сумеем, хватит ли у нас средств (ракет, бомб) или не хватит и т.д. и т.п. А по тем мостам идут эшелоны с военной техникой и боеприпасами и на фронте гибнут наши парни. Но кому то нужно, чтобы было именно так
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1 час.
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