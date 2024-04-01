В 38 избирательном округе Краснодара прошли субботники

Традиционные субботники уже стартовали в 38 избирательном округе Краснодара. Для команды депутата городской Думы Краснодара Андрея Арендренко они начались с установки кормушки для белки, которая заглянула с дерева, растущего напротив окна приемной.
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