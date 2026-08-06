🧯Ландшафтный пожар под Симферополем полностью потушили Полная ликвидация объявлена 15:25, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
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🧯Ландшафтный пожар под Симферополем полностью потушили Полная ликвидация объявлена 15:25, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.