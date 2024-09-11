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Царьград

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Трамп "мрачнее тучи", у Харрис дрожит голос: "Жёсткая" игра не удалась. Нарушена 8-летняя "традиция"

Трамп "мрачнее тучи", у Харрис дрожит голос: "Жёсткая" игра не удалась. Нарушена 8-летняя "традиция"

Нарушена 8-летняя "традиция" - с 2016 года кандидаты в президенты США не пожимали друг другу руки, а, порой, попросту игнорировали друг друга во время дебатов.

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