В Соломбале спасателям пришлось эвакуировать рабочего с судна

Накануне вечером дежурная группа областной службы спасения выехала на судоремонтный завод «Красная Кузница»В машинном отделении рыболовного судна требовалась экстренная медицинская помощь рабочему 1975 года рождения.
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