Райан Уэсли Раут, подозреваемый в участии в стрельбе возле гольф-клуба, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, оказался ярым сторонником Украины и рекрутером наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, и даже сам мечтал воевать на стороне украинских боевиков.