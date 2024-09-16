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Подозреваемый в стрельбе у гольф-клуба Трампа оказался рекрутером наемников ВСУ

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в участии в стрельбе возле гольф-клуба, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, оказался ярым сторонником Украины и рекрутером наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, и даже сам мечтал воевать на стороне украинских боевиков.

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