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Как придать коже матовый оттенок?

Как придать коже матовый оттенок?

Что делать, если кожа лица быстро приобретает жирный блеск, причем не только в Т-зоне? Прежде всего – не отчаиваться! Эту неприятность можно устранить с помощью определенных косметических средств в сочетании с правильным уходом за кожей лица.

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