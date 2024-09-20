Президент Киргизии вылетит в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН

Рабочий визит для участия в Генеральной Ассамблеи ООН в США совершит президент Киргизии Садыр Жапаров, заявил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев 20 сентября журналистам.
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