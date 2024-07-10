Готовим огромный драник на гриле. К плите потом возвращаться не захотите, настолько вкусно

Этот шикарный завтрак станет настоящим украшением летнего утреннего меню. Драник или хашбраун, приготовленный на угольном гриле, приобретает хрустящую корочку и неповторимый вкус, который покоряет с первого укуса.
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