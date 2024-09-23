Минобороны России сообщило об ударе по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

По целям ударили авиаракетами Российский ударный вертолет Ми-28НМ нанес авиаракетами поражение живой силе и бронетехнике украинской армии в курском приграничье, все цели были уничтожены, сообщили в Министерстве обороны России.
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