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Более 500 мероприятий психологической работы выполнили военные психологи ЗВО в рамках сопровождения участников АрМИ-2021

Более 500 мероприятий психологической работы выполнили военные психологи ЗВО в рамках сопровождения участников АрМИ-2021

В психологическом сопровождении команд-участников приняли участие более 100 специалистов-психологов Западного военного округа.

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