Искусство переговоров во внешней политике

Даже при отсутствии военного противостояния, переговоры необходимы тогда, когда участники международных отношений приходят к выводу о невозможности достижения каких-либо результатов без вступления в переговоры.
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