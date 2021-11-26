Гендиректор «Нефтехимика»: «Надеемся, что финансирование не снизится из-за смены собственника на комбинате. Для Нижнекамска хоккей – социальный проект»

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал о ситуации с финансированием клуба.  – Сильно сократился бюджет в 2020 году из-за пандемии? – В два раза.

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