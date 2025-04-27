Запад и его бизнес с Украиной: как и почему он хочет сохранить свою прибыльную «игру» Ирина ВальковаУкраина, как полигон для западных интересов, давно стала не просто территорией на карте Европы, а важнейшим элементом геополитического и экономического ландшафта.