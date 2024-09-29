Шикарная Орнелла Мути и озорной Мерзликин: звезды на открытии «КиноБраво» в Сочи

Множество знаменитостей прошлись по красной дорожке смотра в Летнем театре. Орнелла Мути Пресс-служба28 сентября в Летнем театре города Сочи состоялось одно из наиболее значимых культурных событий осени: здесь стартовал Первый международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво», объединяющий более двадцати стран: членов БРИКС, а также дружественные государства.