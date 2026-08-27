Астраханец получил срок за призывы бить по инфраструктуре РФ

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Южный окружной военный суд приговорил 30-летнего жителя Ахтубинска Астраханской области к трем с половиной годам колонии общего режима, признав его виновным в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма.
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