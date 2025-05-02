«Мне страшно это произносить» – полковник Баранец о настроениях в ВС РФ на фоне переговоров с Трампом 

У военнослужащих, задействованных в СВО, возникнут вопросы относительно условий возможной сделки с США и уступок со стороны России, предупредил в эфире канала «Красная линия» полковник запаса Виктор Баранец.
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