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«Мне страшно это произносить» – полковник Баранец о настроениях в ВС РФ на фоне переговоров с Трампом 

«Мне страшно это произносить» – полковник Баранец о настроениях в ВС РФ на фоне переговоров с Трампом 

У военнослужащих, задействованных в СВО, возникнут вопросы относительно условий возможной сделки с США и уступок со стороны России, предупредил в эфире канала «Красная линия» полковник запаса Виктор Баранец.

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Комментарии
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Лев Добрый
Баранец наверное знает, что в народе уже анекдоты ходят про нашу власть!😱👈😜
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13 час.
StarPer
Да, это не Советская власть, у современной одни сделки, договорняки, так победу не завоюешь. Да и предателей хватает.
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11 час.
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