Три года деградации без Голливуда очков российскому кино не прибавили

Российский кинобизнес по-прежнему завлекает публику попкорном, а не профессиональной работой Евгений Берсенев Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Алексей Коленский Несмотря на забрезживший просвет в российско-американских отношениях, возвращение голливудского кино в нашу страну в 2025 году не произойдет.