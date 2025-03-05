Три года деградации без Голливуда очков российскому кино не прибавили

Российский кинобизнес по-прежнему завлекает публику попкорном, а не профессиональной работой Евгений Берсенев Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Алексей Коленский Несмотря на забрезживший просвет в российско-американских отношениях, возвращение голливудского кино в нашу страну в 2025 году не произойдет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии