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В Москве состоялся Всероссийский семинар по актуальным вопросам государственной национальной политики

В Москве состоялся Всероссийский семинар по актуальным вопросам государственной национальной политики

13-15 декабря в Москве состоялся Всероссийский семинар по актуальным вопросам государственной национальной политики для руководителей отделений Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России".

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