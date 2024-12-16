13-15 декабря в Москве состоялся Всероссийский семинар по актуальным вопросам государственной национальной политики для руководителей отделений Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии