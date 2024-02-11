Звезда Comedy Woman Медведева назвала полное имя своей младшей дочери

Наталия Медведева назвала имя младшей дочери Она с мужем серьёзно подходила к выбору имени детей. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион» Звезда Comedy Woman Наталия Медведева призналась, что назвала свою дочку Луизой.
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