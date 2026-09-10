Sinopec Sees China Oil Demand Falling 8.9% in 2026 By Charles Kennedy of OilPrice.com China’s Sinopec, the world’s top refiner by capacity, expects Chinese oil demand to drop by 8.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым