⛏️ В Крыму в этом сезоне работали шесть археологических экспедиций Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко рассказал, что раскопки шли по всему полуострову — от юго-запада и Черноморского района до северо-запада и Керченского полуострова.