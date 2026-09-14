⛏️ В Крыму в этом сезоне работали шесть археологических экспедиций Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко рассказал, что раскопки шли по всему полуострову — от юго-запада и Черноморского района до северо-запада и Керченского полуострова.
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