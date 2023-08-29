В 2024 году в Астраханской области обновят 8 медицинских учреждений

А также приобретут 56 единиц оборудования. Об этом было сказано на вчерашнем совещании по капитальному ремонту объектов здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» под руководством председателя регионального правительства Олега Князева.
А также приобретут 56 единиц оборудования. Об этом было сказано на вчерашнем совещании по капитальному ремонту объектов здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» под руководством председателя регионального правительства Олега Князева.
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