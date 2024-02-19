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Штурмующие Работино подразделения ВС России вышли на южные и юго-восточные окраины населённого пункта

Штурмующие Работино подразделения ВС России вышли на южные и юго-восточные окраины населённого пункта

Российские войска продолжают наступать на Запорожском направлении, на утро подтверждена информация о прорыве обороны ВСУ в районе Работино и выходе наших подразделений на южные и юго-восточные окраины Работино.

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