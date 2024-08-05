«Боюсь, что за мной приедут»: финская активистка запросила убежище в России

Вчера 3,9K прочитали Женщина выступила с обращением к президенту России Владимиру Путину. Финская активистка Катья Коккониеми, которая занималась развитием гуманитарных проектов в Африке, попросила президента России Владимира Путина предоставить ей и ее мужу из Танзании политическое убежище.