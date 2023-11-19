Бывший депутат Рады Фарион заявила, что ее уволили из вуза по желанию Путина

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион обвинила российского президента Владимира Путина в своем увольнении с кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Национального университета "Львовская политехника".
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