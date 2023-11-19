Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Так придложите им пир чума подтянеться позже.Guardian: на Укра...
  • Валерий Соловьев
    Из-за засилья мигрантов народ звереет. Скоро зверьков начнут мочить повсеместнл и без причины. Люди устали ждать адек...В Твери мужчины о...
  • holms sherlok
    митингуй не митингуй все равно повестку вручат, такое указание получили из вашингтонского обкома.....Klymenko Time: в ...

Бывший депутат Рады Фарион заявила, что ее уволили из вуза по желанию Путина

Бывший депутат Рады Фарион заявила, что ее уволили из вуза по желанию Путина

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион обвинила российского президента Владимира Путина в своем увольнении с кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Национального университета "Львовская политехника".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕ
Семахина Елена
Хорошо еще, что в психиатрическое отделение не упрятали. Давно пора.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх