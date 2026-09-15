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Рост цен на дизель съедает налоговые послабления правительства Испании

Рост цен на дизель съедает налоговые послабления правительства Испании

Дизельное топливо подорожало более чем на 30% по сравнению с прошлым летом и продолжает удерживать высокие котировки, несмотря на налоговый вычет в 20 центов за литр, действующий с начала сентября, сообщило издание El Periodico 15 сентября со ссылкой на Нефтяной бюллетень Европейского союза.

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