Овчинский: пять домов полностью расселили в районе Коптево по программе реновации

Пять старых домов в районе Коптево полностью расселили по программе реновации, свои ключи от новых квартир получили все жильцы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.