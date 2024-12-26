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Овчинский: пять домов полностью расселили в районе Коптево по программе реновации

Овчинский: пять домов полностью расселили в районе Коптево по программе реновации

Пять старых домов в районе Коптево полностью расселили по программе реновации, свои ключи от новых квартир получили все жильцы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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