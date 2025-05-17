Иностранные туристы возвращаются в Россию

Самыми многочисленными зарубежными туристами, посетившими Россию в прошедшие майские праздники, стали гости из Белоруссии, Китая и ОАЭ – такие данные приводит сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок.
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