Университеты Орловской области осваивают прорывные технологии

В рамках укрепления технологического суверенитета в России открыты 11 центров инженерных разработок в области химии, восемь центров промышленной робототехники и 30 научно-производственных площадок для развития беспилотных авиационных систем.
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