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Орловские новости

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Университеты Орловской области осваивают прорывные технологии

Университеты Орловской области осваивают прорывные технологии

В рамках укрепления технологического суверенитета в России открыты 11 центров инженерных разработок в области химии, восемь центров промышленной робототехники и 30 научно-производственных площадок для развития беспилотных авиационных систем.

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