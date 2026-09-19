Счетные участки созданы во всех муниципалитетах региона

В Тульской области продолжается работа счетных участков просветительской викторины «Знать, чтобы гордиться!» Второй день финального очного этапа проходит во всех муниципалитетах региона.
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