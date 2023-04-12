Мирошник: Запад вряд ли согласовывает с Киевом детали наступления ВСУ

Западные партнеры вряд ли посвящают Киев в подробные планы наступления Вооруженных сил Украины. Такую точку зрения выразил экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
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