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Царьград

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Житель Забайкалья снял судимость после подвига на СВО

Житель Забайкалья снял судимость после подвига на СВО

Суд снял судимость с жителя Могойтуйского округа, осуждённого на 2,5 года колонии строгого режима за кражу смартфона и нанесение побоев, после того как он заключил контракт и отправился в зону СВО, где был награждён медалью Жукова.

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