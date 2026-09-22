Соединенное Королевство: Власти предотвратили террористическую атаку, направленную против еврейской общины в Манчестере, после того как полиция по борьбе с терроризмом арестовала двух мужчин на Ньютон-стрит в Манчестере во второй половине дня 20 сентября.