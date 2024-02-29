Пассажирам раскрыли способы избежать ограбления в самолете

Пассажирам самолетов раскрыли простые способы избежать кражи во время рейсов. По словам гендиректора World Nomads Travel Insurance Джонатана Фрэнкхэма, деньги и другие ценные вещи лучше всего хранить в карманах и поясной сумке.
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