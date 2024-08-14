Минобороны сообщило об уничтожении артиллерийских установок ВСУ

Расчет самоходной гаубицы «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил артиллерийские установки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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