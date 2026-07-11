Женские страсти
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Женские страсти

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«Его душили и называли ничтожеством»: история о том, как я не смогла защитить своего ребенка

«Его душили и называли ничтожеством»: история о том, как я не смогла защитить своего ребенка

У каждого поступка есть свои последствия, такие последствия есть и у нашей истории. Я написала эту статью не с целью как-то «обличить систему», а с целью — показать, что важнее всего было необходимо оказать своевременную психологическую помощь ребенку.

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Анатолий Анатольев
Все жалеем ПРЕСТУПНИКОВ!
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