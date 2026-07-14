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Авторадио

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В МИД опровергли сообщения о введении выездных виз для россиян

Вбросы о введении «выездных виз» для россиян являются ложью от начала и до конца и сделаны для создания искусственной паники, подобные фальшивки уже опровергались в 2015, 2020 и 2022 годах, сообщает МИД РФ.

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