В МИД опровергли сообщения о введении выездных виз для россиян

Вбросы о введении «выездных виз» для россиян являются ложью от начала и до конца и сделаны для создания искусственной паники, подобные фальшивки уже опровергались в 2015, 2020 и 2022 годах, сообщает МИД РФ.
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