На заведующую омского детсада, где покусали ребенка, завели административное дело. Во время проверки выяснилось, почему дети остались одни в группе без воспитателей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На заведующую омского детсада, где покусали ребенка, завели административное дело. Во время проверки выяснилось, почему дети остались одни в группе без воспитателей.