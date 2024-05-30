ВС РФ отбили комбинированную атаку на Крымский мост

В ночь на 30 мая киевский режим предпринял очередную комбинированную атаку против России. В процессе отражения воздушного нападения на объекты транспортной инфраструктуры в Керчи пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный, повреждено остекление надстроек.