ВС РФ отбили комбинированную атаку на Крымский мост

В ночь на 30 мая киевский режим предпринял очередную комбинированную атаку против России. В процессе отражения воздушного нападения на объекты транспортной инфраструктуры в Керчи пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный, повреждено остекление надстроек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии