Собянин поблагодарил сотрудников Московского авиацентра за спасение жизней

С начала года пилоты Московского авиационного центра совершили больше 190 экстренных вылетов для эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях, госпитализации больных и тушения крупных возгораний, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
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