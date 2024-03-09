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Пушков советует Макрону и Сикорскому подумать перед отправкой солдат НАТО

Пушков советует Макрону и Сикорскому подумать перед отправкой солдат НАТО

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков посоветовал французскому президенту Эммануэлю Макрону и руководителю польского внешнеполитического ведомства Радославу Сикорскому подумать серьезно, прежде чем посылать европейских солдат на Украину.

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