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Царьград

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Свежие комментарии

  • Галина Карпова
    Жаль что не в этого говнюка"Искандер" ударил...
  • Анфиса Иванова
    Да не ее, а тех, кто ее пригласил и продолжает ее пиарить!!!  Ради кучи баксов за такой пиар и ее возможные выступлен...Она может приехат...
  • Валентин Воробьев
    Ну ну!... Тогда придется закидать ее гнилыми помидорами и тухлыми яйцами🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️Она может приехат...

Сибирь и Дальний Восток: ночные заморозки до -6°С ожидаются в семи регионах

Сибирь и Дальний Восток: ночные заморозки до -6°С ожидаются в семи регионах

На семи территориях Сибири и Дальнего Востока ожидаются заморозки. Роман Вильфанд из Гидрометцентра России сообщил, что в Хакасии, Иркутской области и других регионах температура ночью достигнет до -6°C, что может привести к установлению временного снежного покрова.

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