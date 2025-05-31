Сибирь и Дальний Восток: ночные заморозки до -6°С ожидаются в семи регионах

На семи территориях Сибири и Дальнего Востока ожидаются заморозки. Роман Вильфанд из Гидрометцентра России сообщил, что в Хакасии, Иркутской области и других регионах температура ночью достигнет до -6°C, что может привести к установлению временного снежного покрова.
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