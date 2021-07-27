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Avia.pro: Израиль может готовиться к бомбардировке района с российскими С-300 на вооружении Сирии

Avia.pro: Израиль может готовиться к бомбардировке района с российскими С-300 на вооружении Сирии

Израиль может готовиться к бомбардировке района, где развернуты российские комплексы С-300, стоящие на вооружении Сирийской Арабской Республики.

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