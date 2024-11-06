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Царьград

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Веселится и кружится весь народ! Новогодние праздники продлятся 11 дней подряд. Так получилось в этом году

Веселится и кружится весь народ! Новогодние праздники продлятся 11 дней подряд. Так получилось в этом году

Жителям России и гостям нашей страны напомнили о том, что отдыхать в этот переломный период они будут целых 11 дней.

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