В США женщину растерзало неустановленное животное

Эксперты пришли к выводу, что зверь из семейства псовых, но не нашли никаких его следов.В Соединённых Штатах Америки произошло трагическое событие - на ранчо Сангре-де-Кристо в штате Колорадо, недалеко от границы с Нью-Мексико, неизвестный хищник напал на 68-летнюю Синди Денхолм.