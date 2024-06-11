Разница в котировках акций TSMC и SMIC достигла максимального значения с 2005 года...

Разница в котировках акций TSMC и SMIC достигла максимального значения с 2005 годаTSMC лидирует на мировом рынке услуг по контрактному производству чипов, а SMIC является флагманом китайской полупроводниковой промышленности.
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